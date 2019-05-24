Иллюстративное фото из архива "МГ" Днем он ушел на рыбалку и не вернулся. Полицейские создали несколько групп и всю ночь прочесывали ближайшие водоемы, сообщили в Актюбинском департаменте полиции. Мальчика нигде не было. Утром в дежурную часть Мартукского ОП позвонили с пограничной заставы Российской Федерации, расположенной в 5 километрах от поселка, и сообщили, что нашли ребенка. По словам российских пограничников, мальчика обнаружили на территории России. Ребенка накормили, обогрели, утром передали сотрудникам полиции и родителям. Выяснилось, что мальчик пошел со своим другом на рыбалку на водоем в 3 километрах от поселка. Через время друг ушел домой, а мальчик остался. На обратном пути он заблудился, и оказался на территории России. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.