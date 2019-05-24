АНПЗ в скором времени прекратит испарение в атмосферу загрязняющих веществ

Такую информацию сообщил на конференции в Атырау гендиректор завода Шухрат Данбай. По его словам, заводчане в рамках программы TAZALYQ приступили к реализации проекта модернизации очистных сооружений сточных вод АНПЗ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". https://www.instagram.com/p/Bx1CCxMBh-3/?utm_source=ig_web_copy_link Ожидается внедрение в производство современных технологических процессов и систем регулирования выбросов вредных веществ, которые обеспечат высококачественное очищение стоков, снижение объемов сброса загрязняющих сточных вод, а также прекращение испарения в атмосферу загрязняющих веществ. Другими словами, завод обещает относиться к экологии региона бережнее. Планируется построить закрытые механические сооружения, модернизировать биологические очистные сооружения с помощью внедрения мембранного биореактора, построить закрытую систему водоотведения на поля испарения и рекультивировать существующие поля испарения. - Реализация 1-го этапа проекта началась в этом году, 100%-ое завершение всех этапов планируется в 2026 году, - сказал главный нефтепереботчик города, при этом отметив, что в качестве успешного примера модернизации очистных сооружений взят опыт Московского нефтеперерабатывающего завода, который реализовал похожий проект в 2017 году. Добавим, что финансирование проекта TAZALYQ обеспечено собственными средствами завода. Тем временем сегодня утром пользователи соцсетей разместили фото, на котором видно, как факел завода очень активно дымит, загрязняя атмосферу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА