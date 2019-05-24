Областной этап республиканского конкурса лучших семей в этом году проходил в шестой раз. 48 семей подали заявки для участия на конкурсе. По словам организаторов, с каждым годом количество участников растет, и конкурс набирает всю большую популярность. – Областной этап национального конкурса "Мерейлі отбасы" до сегодняшнего дня прошел во всех 12 районах нашего региона и в городе Уральск, в котором приняли участие 48 семей. В данный момент для награждения отобраны самые лучшие. У нас предусмотрены три призовых места и 10 номинаций. Среди участников есть многодетные, спортивные, талантливые семьи, династии. Каждый год конкурс набирает все большую популярность. Если в прошлом году на областном этапе участвовали 26 семей, то в этом году их почти вдвое больше, - рассказал заместитель начальника управления внутренней политики Дархан Кадралиев. Для участия в конкурсе семьи должны были заранее подать заявки, подготовить портфолио, в котором нужно было подробно рассказать о своей семье, о достижениях, о традициях и о семейных ценностях. При этом жюри также оценивали и креативность. К слову, в состав комиссии вошли представители неправительственного сектора, члены совета матерей, представители СМИ и госорганов. Обладатели первого места представят нашу область на республиканском конкурсе "Мерейлі отбасы", который пройдет в сентябре в городе Нур-Султан. По итогам конкурса третье место денежный и приз в размере 200 тысяч тенге получила семья Исатаевых из Жанибекского района. Второе место и 300 тысяч тенге вручили семье Жумагалиевых из Теректинского района. Лучшей семьей в ЗКО была признана династия Карсаковых из Казталовского района. Они получили диплом победителя и денежный приз в размере 500 тысяч тенге. – Мы очень рады, что были удостоены этой награды. Готовились долго, сильно волновались. У нас большая семья, мы с супругом воспитываем троих дочерей и двух сыновей. Дети являются призерами разных олимпиад и конкурсов, в семье стараемся придерживаться традиций. Теперь будем готовиться к республиканскому конкурсу и постараемся с достоинством выступить, - рассказала Гульайым Карсакова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.