Хотя ранее срок действия рецепта был всего лишь один месяц, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя департамента комитета фармации МЗРК по ЗКО Шарбану Искакова, 17 апреля этого года в приказ №373 были внесены изменения. - Теперь рецепты могут выписываться как на бумажном носителе, так и в электронном виде, и они будут действовать три месяца. Однако ранее срок действия рецепта был всего лишь месяц, - пояснила Шарбану Искакова. Стоит отметить, что теперь все рецепты в аптеках буду храниться по три года. - Такое количество времени ранее хранились рецепты на препараты, которые отпускались бесплатно. А теперь все без исключений. Мы являемся контролирующим органом, это делается в первую очередь для нас, при каких-то жалобах и проверках мы будем обращать на это внимание и принимать должные меры, - отметила Шарбану Искакова.