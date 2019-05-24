Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала заместитель руководителя департамента комитета фармации МЗРК по ЗКО Шарбану Искакова, 17 апреля этого года в приказ №373 были внесены изменения. - Теперь рецепты могут выписываться как на бумажном носителе, так и в электронном виде, и они будут действовать три месяца. Однако ранее срок действия рецепта был всего лишь месяц, - пояснила Шарбану Искакова. Стоит отметить, что теперь все рецепты в аптеках буду храниться по три года. - Такое количество времени ранее хранились рецепты на препараты, которые отпускались бесплатно. А теперь все без исключений. Мы являемся контролирующим органом, это делается в первую очередь для нас, при каких-то жалобах и проверках мы будем обращать на это внимание и принимать должные меры, - отметила Шарбану Искакова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.