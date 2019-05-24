Службу в органах внутренних дел начал в декабре 1992 года с должности участкового инспектора милиции Тупкараганского района УВД Мангистауской области. С декабря 1992 года по октябрь 2009 года проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. - с октября 2009 года по февраль 2011 года – полномочный зональный инспектор штаба-департамента МВД Республики Казахстан; - с февраля 2011 года по декабрь 2012 года – заместитель начальника департамента оперативного планирования МВД; - с декабря 2012 года по ноябрь 2014 года – заместитель председателя комитета административной полиции; - с ноября 2014 года по январь 2019 года – начальник штаба-департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - с 25 января по май 2019 года – начальник департамента кадровой политики Министерства внутренних дел Республики Казахстан. - с 22 мая 2019 года – первый заместитель начальника Департамента полиции Западно-Казахстанской области. За достигнутые успехи в служебной деятельности неоднократно поощрялся руководством МВД, имеет государственные награды: медали «Ерен еңбегі үшін» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что Серик Суйнбаев занял место Талгата Ахаева, который вышел на пенсию. Полковник полиции Суйнбаев Серик Койсариевич родился 25 августа 1969 года в г.Форт-Шевченко Мангистауской области. Образование – высшее. В 1992 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер», в 2000 году – Казахский институт правоведения и международных отношений, по специальности «юрист». В 2001 году прошёл учебные курсы в Государственном университете Луизианы (США), а также в 2014 году – в Международной академии правоохранительных органов (ILEA) в г.Будапеште (Венгрия).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.