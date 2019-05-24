В давние времена тщательно следили, чтобы одежда была целой - боялись неудач. Сегодняшние модные тенденции идут наперекор традициям.     Даже учение фен-шуй, столь известное во всем мире, имеет постулат «правильный наряд принесет успех в делах, финансах и сделает вас счастливыми». Надеть рваную одежду - причинить вред самому себе – вам скажет любой китаец. Необходимо избавляться от рваного и менять свое отношение к вещам в целом. На Руси с давних времен было поверье: если на вещи появилась дыра, то у хозяина будет беда. Считалось, что дырка в одежде влечет негатив на благосостояние и здоровье в целом. Недаром рвань всегда была признаком нищеты: только нищий носил обноски. Успех, везение, привлекательность убегают сквозь дыры в одежде. Благополучие не любит сквозняков. Сегодня считается модным носить рваные джинсы, футболки, сумки и даже обувь. Зря! Как издавна повелось, так в нас и осело, подсознательно у нас идет негативная ассоциация – рваная одежда что –то не так. Мозг только негатив в дырах видит, какими бы модными они ни были. Это ведет к программированию плохого. Другими словами, надевая вещи с дырками, мы делаем неудачу неизбежной для себя. Никакая мода этого не стоит. Берегите себя и своих близких. А еще какие что модно носить в этом сезоне. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz