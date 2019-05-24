Иллюстративное фото из архива "МГ" 22 мая в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций Асхар Кожумов отметил, что к ним часто поступают вопросы о том, что якобы 1 июля 2019 года в очередной раз будет повышен размер пенсионных выплат. - Повышение размеров пенсионных выплат на 1 июля 2019 года не предусмотрено. Но будет повышен размер других пособий. У нас есть семьи с детьми инвалидами. Вот этим семьям, а именно родителям выплачивается пособие, дополнительное к тому, что получают дети инвалиды. Если на сегодняшний день данное пособие составляет 31183 тенге, так вот этим гражданам, воспитывающим детей-инвалидов, с 1 июля 2019 года будет повышен размер пособия, он увеличится до 41 тысячи тенге. Когда дети-инвалиды достигают 18 лет, они становятся взрослыми инвалидами, но тем не менее первая группа нуждается в уходе. Те, кто осуществляет уход за больными, а таких у нас по области более 570 человек, тоже будут получать пособия в размере чуть более 41 тысячи тенге. Другие виды пособий и пенсии остаются на прежнем уровне, - пояснил Асхар Кожумов. По словам главного эксперта управления филиала по ЗКО НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Динары Хайретденовой, ежемесячно подразделениями бек-офиса филиала осуществляются более 252 тысяч выплат на сумму 9,3 миллиарда тенге. - Выплаты осуществляются своевременно и без задержек. За прошедшие три года гражданам оказано более 169 тысяч услуг по новому назначению, из них более 111 тысяч услуг по назначению пенсий и пособий из республиканского бюджета, - рассказала Динара Хайретденова. Стоит отметить, что последнее очередное повышение пенсии было 1 января 2019 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.