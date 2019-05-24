Не стоит бояться возраста – это время расцвета нашей зрелой красоты. Просто надо помочь природе, поддерживать ее. В 40 лет женщина должна поменять свой образ жизни. Новые правила помогут сохранить красоту, молодость, здоровье тела и души. Мои правила простые, но важные: 1. Начинайте свое утро с очищения тела мылом и позитивных эмоций. 2. Надо включить в рацион жиры. Растительное масло (оливковое или подсолнечное) необходимые кислоты для долголетия красоты. 3. Необходимо так же включить в рацион сырые овощи - фрукты, и только оранжевого или зелёного цвета. 4. Запомните умеренность в еде – лучшая из диет. Больше движения и свежий воздух. 5. Полюбить свое тело и себя такой, какая вы есть. Любовь к себе — отражение нашей внешности, не эгоизм. 6. Чем больше любви в вашей жизни, тем больше идет поток энергии для поддержания здоровья и сексуальности. Берегите себя и своих близких! Читайте нас ежедневно и вы узнаете как прогнать ненастье, что необходимо нашей коже летом,  7 правил для тех, кто боится старости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz