Дамели Кусаинова - талантливый человек, который раскрывает в своих стихотворениях красоту и глубину культуры народа, рассказывает историю, призывает молодежь быть хранителем ценностей предков. Произведения поэтессы в основном посвящены определенным темам или событиям. Поначалу она не задумывалась о том, чтобы показывать свои мысли посторонним. Но в 1996 году в неясное время, когда страна пыталась обрести желанное равновесие, Дамели-апа решила обратиться к людям через свое творчество и попытаться донести до них то, что на фоне неопределенности нельзя забывать историю народа. С того времени в свет вышло 9 сборников ее стихотворений. Самые известные творения - "Әке", "Мұра", "Із", "Жан жарығы", "Тұлғалар", "Қолтаңба" и другие. Творчество Дамели апа широко известно за пределами Бурлинского района. В этом человеке удивительным образом сочетается масса талантов: общественный деятель, мастер народного искусства и мастер народно-прикладного искусства. Мать 10 детей, любимая ажека. Более 30 лет своей жизни Дамели Кусаинова проработала учителем труда в Сырымском районе. Она всегда была сторонником верного использования орнаментов и сохранения техник, используемых старыми мастерами, при изготовлении одежды и предметов быта в национальном стиле. Ее работы много раз выставлялись на различных выставках. Одну из своих работ - юрту - Дамели апа преподнесла в подарок Елбасы Нурсултану Назарбаеву. - Последний сборник стихотворений дался мне очень тяжело. Мыслей было много, но не получалось собрать их так, как хотелось. В тот момент я даже обиделась на саму себя за это. Пропало желание писать. Я полностью ушла в народное искусство. Стала больше уделять внимания мелочам, много шью и вяжу. Я всё-всё дарю. Мне доставляет удовольствие видеть радость на лицах людей, которые принимают мои подарки. Сейчас я выбрала для себя цель - больше дать молодежи, обратить их внимание на народное мастерство, на искусство наших предков. Я хочу запомниться людям такой - человеком, который выступал за сохранение наследия и памяти нашего народа, - поделилась поэтесса.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.