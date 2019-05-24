- Каучсерфинг- ресурс, с предложениями бесплатно пожить от людей со всего мира. Эти люди, просто любят общение и новые знакомства. Зайдите на сайт, выберете город, куда хотите отправиться, и вам автоматически подберутся варианты.
- Биржа помощи реально дает возможность обеспечить себя жильем и питанием на длительный срок и совершенно без оплаты. Но за это вам нужно поработать пару часов в день, помогая тем, кто в этом нуждается. В остальном вы свободны.
- Найди себе команду - проект для тех, кто любит морские путешествия. Вы выбираете себе судно и просите взять вас в команду. Если не боитесь работы и хотите повидать мир, бороздя просторы океана - это лучшая возможность.
- Черепашья команда Отдых на экзотическом острове особенно дорогой. Но если присоединитесь к защитникам природы, которые спасают морских черепах, можно бесплатно жить на острове, просто поработав пару часов в день. Лучшая работа – наблюдение за жизнью черепах на острове, на берегу океана.
- Молодежь в действии - программа для тех, кому нет 30-ти и есть желание учиться. Программа выплачивает деньги европейским организациям, проводящим различные тренинги. Подайте заявку на выбранный курс и специалисты программы обеспечат вам бесплатное питание и жилье.
- Добровольцы ООН Волонтеры ООН не только помогают людям, но и бесплатно бывают в разных уголках земли.
- Проект «7» -ресурс, на котором размещены вакансии для волонтеров по всему миру. Здесь можно найти работу в любой точке земли, даже на самом экзотическом и дорогом курорте.
- Всемирные возможности на органических фермах - это название организации для ценителей здорового образа жизни и всего натурального. Бесплатное жилье и еда обеспечены, если поработать на ферме, остальное время вы отдыхаете.