Иллюстративное фото из архива "МГ" О таких планах стало известно из концепции закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения". Документ был опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения. "Также предлагается повышенное налогообложение дорогостоящей алкогольной и табачной продукции и транспортных средств с объемом двигателя свыше 3 000 кубических сантиметров как предметов роскоши", - говорится в представленном в понедельник документе. Документ был вынесен на публичное обсуждение, и его детали уже вызвали возмущение казахстанцев. В качестве одного из доводов против приводится аргумент о том, что "люди покупают машины с двигателями объемом больше, чем три или четыре литра, не от "хорошей жизни" или как предмет роскоши, а как единственно возможное средство передвижения". В министерстве в свою очередь заявили, что обсуждение этого налога отложили. "В рабочей группе при Миннацэкономики ранее обсуждался вопрос увеличения акциза на импорт новых автомобилей с двигателем свыше 3 000 кубических сантиметров. Решением рабочей группы вопрос отложен для дальнейшего изучения", - заявили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.