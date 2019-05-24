Издавна было редкостью, чтобы около дома не росла сирень. Существует поверье: там где растет сирень злым силам делать нечего. Кроме того, сирень источник ценного лекарственного сырья. При бронхите, простуде и высокой температуре Залить 1 ст.л. соцветий сирени 1 ст. кипятка, настоять час. Процедить и пить по 1 ст.л. 4 раза в день При сахарном диабете Соберите почки весной, во время набухания, и высушите, только не на солнце! Заварите кипятком на 1 ст.л. стакан. Настоять 2 ч и пить по 1 ст.л. 3 раза в день до еды. При угревой сыпи Свежие листья или почти сирени и листья тысячелистника, возьмите в равных долях, пропустите через мясорубку, добавьте немного кипятка, чтобы получить кашицу. Нанесите ее на проблемные зоны. Подержите полчаса, смойте теплой водой. Курс 2 недели. При ушибах и ревматизме 1 стакан цветков сирени залить 500 мл водки и настаивать в темном месте 2 недели. Использовать как растирание, примочки, компресс. При сильном кашле 1 ст.л.сухих корней сирени измельчить в порошок и залить стаканом кипятка, настоять 6 часов. Пить по 1-2 ст.л. 3 раза в день. И обратите внимание, сирень всегда растет рядом с человеком. Ни в поле, ни в лесу ее не встретить. Вот и помогает она людям всегда Берегите себя и своих близких! Узнайте как приготовить шашлык дома, всегда ли верен совет подруги, похудеть за 12 минут в день, сила уксуса для волос.