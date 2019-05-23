Тление мусора и задымление на полигоне ТБО в Уральске началось утром 20 мая. По словам жителя Сарытау Темиржана Ихсанова, в понедельник был запах со стороны полигона. - Но уже на следующий день запах пропал. Хотелось бы от всех жителей нашего района поблагодарить за оперативное тушение, но еще больше хочется, чтобы тления и задымления не было вообще, - говорит мужчина. Сегодня, 23 мая, на полигоне ТБО побывал заместитель акима Уральска Сергей Доля. - На сегодня работы городскими предприятиями ведутся четвертые сутки, но само тление было локализовано на второй день. Все проблемы от неправильного захоронения мусора. Из-да скопления метана происходят тления, к тому же сильный ветер усугубляет ситуацию. Сейчас мы завозим глину и укатываем бульдозером. Пока это единственный способ, чтобы не было задымления, - рассказал Сергей Доля, который пообещал, что работы завершатся в ближайшие дни после чего задымления и запаха с полигона местные жители не почувствуют.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.