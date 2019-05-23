В этот удивительный день, 23 мая, соцсети разрываются поздравлениями. Теперь это, действительно, случилось: В соцсети появилась песня «Константа» с признанием автора: «Это мое чувство, часть моей души и моего сердца. Это честное признание мужчины в любви к своей женщине. Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь…» А у Насти фото где она в белом платье. И, конечно же, песня – признание. https://www.instagram.com/p/Bxy_SojDChI/?utm_source=ig_web_copy_link «… Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. …» — гласит подпись. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz