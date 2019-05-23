23 мая в 13.50 в колледже строительства и сервиса по ул. Курмангазы в ходе учебного процесса были выявлены признаки отравления неизвестным веществом и 20 студентов доставлены в областную больницу.

перцовый

указанного у

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч.1 "Хулиганство". Иная информация не разглашается согласно ст. 201 УПК РК, - рассказали в полиции.

Фото с сайта "Ак Жайык" По информации заместителя директора по производственному обучению Атырауского колледжа сервиса Гульсим Жалмухановой, причина массового недомогания детей устанавливается, проверяются записи камер видеонаблюдения. - Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Пострадавшим была оказана своевременная помощь. Ввиду нормализации состояния здоровья большинство учащихся уже отправлены домой, до 19 часов вечера будут выписаны остальные. Все они будут находиться под наблюдением участковых врачей по месту жительства. Сейчас делом занимаются сотрудники правоохранительных органов, - сказала Жалмуханова. Между тем, в пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили подробности инцидента. -В ходе проверки установлено, что лицо, использующеегазовый баллон, является студентомчебного заведения 2002 года рождения.