Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 24 мая в Уральске ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +25 градусов, ночью +11. 24 градуса тепла ожидается днем в Атырау. Ночью будет +16. Дождь, гроза и 22 градуса тепла ожидаются днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до +15. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +25 градусов, ночью +13. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.