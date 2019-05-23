Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алии Салиевой, совместно с департаментом полиции ЗКО принято решение об обследовании автомобильных дорожных покрытий и знаков. – Необходимые участки для обследования мы выявляем с помощью наших граждан, которые показывают нам проблемные территории. Как только нам поступают жалобы, мы тут же собираемся, пытаемся решить проблему. 2 мая с представителями дорожной полиции рассмотрели вопрос проблемных перекрестков Уральска, таких как пересечение улиц Айткулова и Жангир хана, Махамбета и Кокшетауской. Именно на этих перекрестках часто случаются аварии. По итогам встречи было принято решение установить на пересечении этих улиц искусственные неровности или, как их называют в народе называют "лежачий полицейский". Кроме этого, теперь здесь будут усиленно патрулировать сотрудники дорожной полиции. Поэтому просим граждан активно подключаться к этой работе и совместно с нами решать наши общие проблемы, - заявила Алия Салиева. Стоит отметить, что скоро в городе появятся заборы и ограждения в местах, где люди чаще всего переходят улицу в неположенных местах. – Мы все являемся участниками дорожного движения. По городу есть проблемные вопросы на регулируемых участках дорожного движения. Где-то установлены некорректные дорожные знаки, где-то они вообще отсутствуют. Они приводят к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. Есть специальные службы, которые занимаются мониторингом таких участков. Они выезжают на место, смотрят, анализируют. На некоторых улицах демонтируются пешеходные переходы, так как они расположены недалеко от светофоров. Они представляют дополнительные препятствия по продвижению потока машин. Мы вынесли этот вопрос на обсуждение в "Акжайык - адалдык аланы" и сейчас принимаются соответствующие меры. Сами пешеходы так же создают аварийные ситуации, когда переходят улицу в неположенном месте. В таких местах мы предлагаем установить заборы или ограждения, чтобы приучить население переходить проезжую часть именно там, где положено согласно правилам дорожного движения, - отметил заместитель акима области Габидолла Оспанкулов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.