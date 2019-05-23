Как рассказал руководитель отдела ДГД ЗКО Исатай Нысанбаев, с 16 января 2019 года органы государственных доходов осуществляют мониторинг перемещаемых товаров в рамках Евразийского экономического союза. – Мониторинг осуществляется путем сканирования товаросопроводительных документов, среди которых CMR международная товарно-транспортная накладная, товарно-транспортная накладная либо иной документ, в котором заявлены необходимые реквизиты отправителя и получателя товара. Сканирование данных документов занимает не более трех минут, - сообщил Исатай Нысанбаев. Стоит отметить, что с момента осуществления мониторинга сотрудниками управления экспортного контроля пресечено 58 фактов попытки вывоза товаров, по которым введены ограничения по экспорту, из них 55 фактов вывоза лома цветных и черных металлов, по одному факту попытки вывоза дизельного топлива, макулатуры и шкур КРС. Вместе с тем Исатай Нысанбаев отметил, что инфраструктура пункта пропуска "Сырым" не позволяет запускать на территорию более пяти грузовых автомашин на въезд и пяти машин на выезд для проведения контроля. – Пункт пропуска не рассчитан на большее количество людей и транспорта. Здание было построено в 2002 году и до сегодняшнего дня реконструкция не производилась. Действует однополосное движение как грузового, так и пассажирского транспорта. При этом пункт пропуска "Сырым" по объемам грузопотока является третьим по республике, после пунктов пропуска с развитой инфраструктурой "Кайрак" в Костанайской области и "Карасу" в Жамбылской области. Сейчас пропускная способность пункта составляет около 700 машин в сутки, - рассказал руководитель отдела. На сегодняшний день начат капитальные ремонт по обустройству пункта пропуска "Сырым". В новом проекте предусмотрены четыре полосы движения в каждом направлении, после чего пропускная способность пункта увеличится до пяти тысяч машин в сутки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.