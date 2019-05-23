Разговоры о передаче коммунального рынка в доверительное управление начались еще в 2014 году, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 23 мая, заместитель акима ЗКО Миржан Сатканов на своей странице в Facebook
сообщил, что «планируется проведение конкурса на поиск потенциального инвестиционного партнера по проекту «Организация оптово-распределительного центра на территории рынка „Ел-Ырысы“ с передачей в доверительное управление комплекса Ел-Ырысы с правом последующего выкупа».
— Совместная реализация инвестиционного проекта «Организация оптово-распределительного центра на территории рынка «Ел ырысы» путем создания совместного предприятия. Планируемые доли участия в СП: СПК — 9%; инвестор — 91 %. Передача имущественного комплекса «Ел Ырысы» в доверительное управление СП на 3 (три) года, с правом последующего выкупа, с обеспечением авансового платежа в размере 30% от оценочной стоимости имущественного комплекса. Оплата оставшихся 70% производится в течение 3 (лет) лет с ежегодным вознаграждением 5% годовых. Рыночная цена комплекса — 378,9 млн тенге, — сообщает Миржан Сатканов.
Как стало известно, в обязательства потенциального инвестора будет входить организация оптово-распределительного центра (содержание комплекса, оплата комуслуг), создание современного хранилища с разными камерами и температурным режимом для хранения овощей и фруктов, мощностью не менее 3 тысяч тонн, сортировка, мойка, чистка, упаковка овощей и фруктов. А также создание погрузочных платформ и контейнерных площадок, применение современного нового оборудования при технологическом процессе, с охранение инфраструктуры, благоустройство территории, асфальтирование подъездных путей и мест разгрузки, косметический ремонт действующих административных зданий.
Также инвестор должен будет предусмотреть создание торговых мест для продажи продукции населению мелкооптовыми или розничными партиями и обеспечить приоритетное предоставление сельхозтоваропроизводителям области не менее 30 % от общей полезной площади оптово-распределительного центра по льготным тарифам ниже средней цены на рынке аналогичных услуг на 50%.
В свою очередь акимат берет на себя организацию городских и районных маршрутов (совместно с управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта) с остановкой у рынка.
Стоит отметить, что управление финансов ЗКО еще в 2014 году сообщило о передаче 29 государственных объектов в доверительное управление.
Среди них был и рынок «Ел-Ырысы».
В декабре 2015 года сообщалось, что на базе рынка «Ел-Ырысы» создадут индустриальный парк
, ориентированный на выпуск продукции.
А в феврале 2016 года мясники рынка перекрыли дорогу
, поскольку из-за новых правил в получении справок не смогли закупить мясо.
