Луиджи Пазимени работает начальником участка по бурению отдела скважинных операций компании КПО. Родом он из южной Италии, а ныне проживает в Риме. В Аксай Луиджи впервые приехал осенью 2016 года. Вот здесь, на своем рабочем участке, он и познакомился с местной «достопримечательностью» - беспризорной собакой по кличке Персик (эту кличку пес получил за необычный окрас). И хотя Персика подкармливали многие, да и в целом все на участке неплохо относились к собаке, особая дружба у нее завязалась с Луиджи. Может быть, она чувствовала, что этот человек сыграет главную роль в ее жизни. Персик (несмотря на женский пол, собаку называли на мужской лад) любил приходить на рабочее место к Луиджи, скучал, когда тот уезжал домой. Да и Луиджи переживал за своего четвероногого друга. Нужно сказать, что у мужчины в Италии уже была одна собака – Бианка, которую он когда-то подобрал на улице. Где одна, там и две. И Луиджи решил «усыновить» Персика. Но прежде чем вывезти собаку в Италию, нужно было получить прививки в ветстанции, паспорт. И этот «документный» этап был пройден. - Я благодарен нашей сотруднице Тогжан Ниязбаевой. Она не только ухаживала за Персиком, когда я уезжал домой, но и помогла мне с оформлением документов на него, была переводчиком, - говорит Луиджи Пазимени. Перед тем как отправиться с Персиком в Италию, мужчина приобрел специальную клетку-бокс, в которой собака могла бы комфортно перенести воздушное путешествие. А лететь самолетом предстояло только из Уральска во Франкфурт (Германия) 4 часа, а затем еще из Франкфурта в Рим. Бокс привезли из казахстанской столицы (в Аксае и Уральске подобной клетки не нашлось) и в течение двух недель Персик привыкал к «конуре». А в декабре 2018 года он вместе с Луиджи отправился на ПМЖ в Италию. - Мои родители были шокированы, когда увидели собаку, - смеется Луиджи. – Мол, что, не хватает тебе местных что ли? Из такой дали привез. Но я сказал, что это память о Казахстане. Сейчас они привыкли к Персику, и когда я уезжаю на работу в Аксай, я оставляю собаку под присмотром родителей. По его словам, Персик довольно быстро привык к новому месту, освоился и подружился с Бианкой. И теперь на прогулку Луиджи выходит с двумя собаками. - Как только мы прибыли домой, я отвез Персика на стерилизацию. Посчитал, что так будет надежнее, - говорит Луиджи. Проживание заграницей пошло Персику на пользу – из обычной дворняги он превратился в ухоженную, с шелковистой шерстью собаку. Что и неудивительно, ведь теперь Персик регулярно принимает ванну и посещает парикмахерский салон. Вот уже почти полгода как он живет в Риме – то в квартире у Луиджи, когда он на отдыхающей вахте, то в загородном доме его родителей, когда Луиджи улетает в Казахстан. Но собака с нетерпением ждет возвращение друга. Ведь Луиджи Пазимени для Персика в большей степени друг, который не бросил и не предал. - К животным нужно относиться с пониманием и любовью, - уверен наш собеседник. - Ведь то, что зачастую кошки и собаки оказываются на улице - в этом не их вина. И я хочу, чтобы в Аксае люди проявляли заботу о братьях меньших, не бросали их и не были бы с ними жестокими.