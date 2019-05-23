По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в ходе проверки выяснилось, что среди доставленных в изолятор восемь человек не имеют документов, удостоверяющих личности, – это четверо граждан Российской Федерации и столько же граждан Узбекистана. Причем один из граждан РФ до сих пор имеет только паспорт СССР. - Все выявленные помещены в местный приемник-распределитель, где будут находиться до полного установления личности. Также были выявлены двое граждан, которые в официальных органах числились как без вести пропавшие, в том числе житель Мангистауской области, который разыскивается с августа прошлого года. - Кроме того, были установлены и задержаны два уголовных преступника, находившихся в розыске, они уже под стражей, - пояснили полицейские.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.