Фонд "Зерде-Память" был основан 15 лет назад политическим деятелем Куанышбаем Толебаевым, который в разные годы занимал руководящие должности в Западно-Казахстанской области. После выхода на заслуженный отдых мужчина в подвале своего дома собрал огромное количество книг, памятных фотографий, благодарственных писем и сувениров. – У каждого из нас есть долг не только перед родителями, которые подарили нам жизнь, но и перед подрастающим поколением. Мы должны дать им хорошее образование и воспитание. Сегодня я пригласил учеников СОШ №30, чтобы рассказать им о нашем поколении. 20 лет назад в канун 10-летнего юбилея Независимости Казахстана я был одним из инициаторов строительства данной школы. Я всегда стараюсь помогать педагогам, которые советуются со мной по тому или иному вопросу. Я основал фонд "Зерде-Память" для того, чтобы нынешнему поколению было у кого учиться. У меня есть помощники, ведь одному вести такую работу очень сложно. Мы построили этот дом сами, раньше здесь жила моя большая семья. Сейчас все дети разъехались, и остались только мы с внуком, и я решил подвал превратить в музей, - говорит председатель фонда "Зерде-Память" Куанышбай Толебаев. Школьникам экскурсия очень понравилась. Как рассказала педагог СОШ №30 Гульмира Серикбаева, подобная форма проведения внеклассных занятий являются полезной и познавательной для учеников восьмого класса. – Нашей сегодняшней темой является "История моей страны" и она очень обширна и требует разностороннего подхода. Поэтому когда нам предложили посетить музей, мы с радостью согласились. Ведь ребята хорошо запоминают не заученные тексты, а именно то, что они смогли увидеть своими собственными глазами, - говорит Гульмира Серикбаева. В завершении экскурсии Куанышбай Толебаев поблагодарил всех учеников и вручил им в подарок книги.