Самым активным пользователем социальной сети Instagram оказался глава региона Алтай Кульгинов. Несмотря на то, что его страничка была создана 2 апреля этого года, на него уже подписано более 32,5 тысячи человек. Он рассказывает о своей работе, о новых проектах в области. Ведет ли страничку Алтай Кульгинов сам или это за него делают помощники - доподлинно неизвестно, но вот селфи с журналистом республиканского телеканала Ириной Морозовой аким выложил в сеть. К тому же глава региона выкладывает все публикации на трех языках - государственном, русском и английском. Страницы акима города Уральска в Instagram нет, он активно пользуется популярностью в Facebook. На Мурата Мукаева подписано более 5 тысяч человек. Градоначальник на своей страничке постит новости местных телеканалов и сайтов, но делает это не каждый день. Что касается районных акимов, то самыми активными по общению в социальной сети являются акимы Теректинского района и района Байтерек. Так, у акима Теректинского района Адила Жоламанова на Facebook почти пять тысяч друзей. Свои посты он публикует практически ежечасно, поэтому все, что происходит в районе, не заморачиваясь, можно узнать из его страницы. У Асхата Шахарова - главы района Байтерек - более трех тысяч подписчиков на Facebook. Пользователи комментируют не только работу чиновника, но и его лично. К примеру, один из комментаторов отметил, что аким в отличной форме. Более двух тысяч друзей в инстамире у акима Бурлинского района Санджара Алиева. Комментаторы к чиновнику относятся доброжелательно. Он радует своих подписчиков не только кадрами рабочих моментов, но и с удовольствием разместил фото своего сына, а будучи акимом Таскалинского района он постил семейные фотографии. - Ваш рейтинг как государственного служащего в моих глазах взлетел, как хорошего отца - еще выше, – прокомментировали пользователи фото сына акима Бурлинского района. Также активничает на просторах интернета Азамат Сафималиев - аким Жанибекского района, он пользуется социальной сетью Facebook более семи лет. Правда, и тут соцсеть для него больше как рабочий инструмент - на странице все о работе и ни слова об отдыхе или семье. Калияр Айтмухамбетов - глава Акжайыкского района - страницу в Facebook ведет не только днем, но и ночью. Одна из публикаций была сделана в 03.40. Нельзя не отметить и Казталовский район, Абат Шыныбеков выкладывает очень много фотографий в Facebook и имеет более 1,5 тысячи подписчиков. Аким Таскалинского района Алдияр Халелов - активный в Instagram, вот только судя по публикациям, в последний раз он выходил в соцсеть 9 мая, когда поздравлял ветеранов. У остальных дела обстоят так себе. Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов сделал всего семь публикаций за месяц, но он старается, даже успевает отвечать на комментарии пользователей. Малоактивные пользователи сети - это аким Жангалинского района Науырызбай Карагойшин и аким Каратобинского района Жанат Асантаев. Но есть даже такие акимы, которые начали вести свой аккаунт не с первой попытки. По всей видимости, аким Сырымского района Тулеген Турегалиев создавал свою страничку не один раз. Возможно, чиновник забывает пароли от своей странички в социальной сети. Мы нашли две совсем неактивные странички Тулегена Турегалиева. Догадаться, что это страница принадлежит главе района, было сложно, потому что на аве красуются милые детки. Догадались только по публикациям о жизни района и году рождения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.