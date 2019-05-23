Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом стало известно на совещании в областном акимате. Разработчики системы "Smart school" рассказали, что данное новшество позволит экономить государственный бюджет, а родителям вести контроль за питанием своих детей в школах. - Картой можно будет пользоваться в случае, если родители пополнят ее счет, тогда ребенок сможет оплатить питание в школьной столовой. При этом через приложение можно поставить ограничение на количество денег, которые можно потратить, ограничение на продукты, если, к примеру, у ребенка есть аллергия, то есть можно будет выбрать, чем он будет питаться. Для школы это в первую очередь прозрачность и безопасность, никто не будет ни у кого забирать деньги. Все средства будут находиться на карте, их нельзя будет обналичивать, - пояснил разработчик "Smart school" Болат Меншік. Стоит отметить, также будет вестись контроль за учениками, которые питаются за счет бюджета. - Ребенок своей картой юридически подтверждает, что он получил питание. Тут исключается человеческий фактор, будет идти точный учет питания, - отметил Болат Меншік. Оборудование для пользования данной системы должны приобретать арендаторы школьных столовых. - На сегодняшний день стоимость данного оборудования составляет 300-400 тысяч тенге, но мы ищем пути решения, чтобы его стоимость составляла 50-70 тысяч тенге. А стоимость самой карточки для ученика будет составлять 400 тенге. В случае утери ее можно будет заблокировать и в течение 3 дней перевыпустить новую, - дополнил Болат Меншік. К слову, в Уральске всего 51 школа. И данная система будет внедряться на добровольной основе и применима только в городе. По словам первого заместителя акима ЗКО Гали Искалиева, данная система позволит стимулировать арендаторов, чтобы они улучшили свое меню. - Если ребенок не ест, то можно будет делать выводы, что качество плохое и арендатор будет думать, что нужно сделать, чтобы ему больше заработать. Не ест ребенок - нет денег. С первого сентября мы переходим на новый формат оплаты в школьных столовых, которые позволяют обеспечить открытость, прозрачность и регулировать родителям питание своих детей, - заверил Гали Искалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.