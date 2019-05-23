На распространяющихся кадрах видно, как пятеро детей забавляются с каретой скорой помощи. Они раскачивают спецтехнику, открывают двери, заходят в салон и садятся на водительское место. На вид детям около 6-7 лет. Видео подписано "Беспредел. Скорая помощь в руках малолеток. Поликлиника №5. г.Уральск". – Смотрите, как дети толкают медицинскую службу. Водителя нет. Поликлиника №5. Оставили двери открытыми. Дети даже заходят в кабину, - возмущается голос за кадром. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО заявили, что такой случай действительно произошёл 22 мая около 19.00. - Водитель утверждает, что закрыл машину на ключ и оставил на заднем дворе поликлиники. Однако дети, которые живут в соседних домах, дождались ухода водителя и вскрыли двери отверткой. Сотрудник медучреждения увидела происходящее и разогнала детей. Сегодня руководство поликлиники будет вызывать участкового и писать заявление, так как это, по всей видимости, не первый случай. Мало того что дети испортили имущество, так ещё и рисковали остаться под колёсами машины и могли получить увечья, - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова. O7ht6liF4H4Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.