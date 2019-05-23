В городе прошел трехдневный рейд "Автобус", в ходе которого полицейские обнаружили, что 9 транспортных средств для перевозки пассажиров были незаконно переоборудованы и являлись угрозой для жизни горожан. По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, всего было выявлено 308 нарушений, из них три случая эксплуатации автотранспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах. - Полсотни водителей за использование телефонов во время езды были привлечены к административной ответственности, еще 43 - за превышение скорости, - отметили в пресс-службе ведомства. Также было выявлено 26 автобусов, не прошедших обязательный техосмотр, а значит представлявших опасность для атырауских пассажиров. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.