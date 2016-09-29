Фото из архива "МГ" По словамсоциальные объекты к отопительному сезону готовы на 100%. Подача тепла уже началась в детских садах города. Однако проблемы все же есть. Во-первых, это, так называемые, бесхозные дома, которые не входят в состав КСК, к тому же некоторые из них не имеют старших по дому. - В таких домах нет ответственных за готовность дома к отопительному сезону. Таких домов в Уральске насчитывается 319, - посетовал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Второй головной болью, пожалуй, всех коммунальщиков являются злостные неплательщики. - В нашем городе есть люди, которые задолжали за тепло до 1 миллиона тенге. И это не всегда бедные и неработающие люди. Есть среди них и те, кто очень хорошо зарабатывает, но не платят. Хватит уже! Нужно с ними что-то делать. Судоисполнители ходят по домам, но ничего сделать не могут. Было предложение выставить их квартиры на продажу, но судоисполнители говорят, что разница не соизмерима. Скажем, если долг до одного миллиона тенге, то квартиры стоят несколько миллионов. Я предложил начать им работать с журналистами. Давайте показывать таких должников, может тогда они постесняются и начнут отдавать долги, - сказалво время своего отчета на сессии маслихата. Раннее в АО "Жайыктеплоэнерго" заявляли о том, что начало отопительного сезона в Уральске под угрозой срыва и все из-за долгов потребителей за тепло и задолженности самого АО "Жайыктеплоэнерго" за газ. Поставщикам газа АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало около 400 млн тенге. Только за нынешний год АО "КазТрансГаз аймак" уже дважды подавал в суд на АО "Жайыктеплоэнерго" за долги предприятия за газ. Выяснилось, что тепловики задолжали за газ более полумиллиарда тенге и на них уже дважды подавали в суд, однако на процессе они смогли договориться и решили в порядке медиации. Погасить задолженность тепловики пообещали, как только потребители станут перечислять за потребленную тепловую энергию. Однако стоит заметить, что такая ситуация повторяется каждый год.