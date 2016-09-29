По словам жительницы поселка Махамбет Надежды, в 2015 году на собрании местный аким сказал, что выделили деньги на ремонт главной улицы в поселке, однако капитального ремонта никто не проводил. - В нашем поселке всего на одной улице есть асфальт и тот советских времен, на всех остальных просто глина и грязь. В начале лета прошлого года было собрание, где аким сказал, что будет отремонтирована дорога, которая ведет к поликлинике, школе и клубу. Уже в июне началась работа. Мы ожидали, что положат асфальт, а на самом деле они просто скребком сровняли дорогу и засыпали песком и немного щебнем. Неужели нельзя было закатать щебень, чтобы можно было ходить по этой дороге. Подъезды к домам и вовсе засыпали глиной, теперь мы плаваем в жиже. Все машины ездят под окнами у нас, потому как по дороге просто невозможно проехать, - пояснила жительница поселка. - В прошлом году построили больницу, а подойти к ней мы могли только в сухую погоду. Потому что клали трубы и всю глину снизу подняли. Как-то раз пошли с дочкой в больницу, так мне пришлось на руках ее заносить, потому что даже я в резиновых сапогах тонула по колено. Также сельчанка отметила, что некоторые жители поселка делают дороги на своих улицах за свой счет. - У нас есть улицы, где люди сами собирают деньги, выравнивают дорогу и засыпают кто щебнем, кто песком. Вообще все всегда возмущаются по поводу дорог, однако когда приезжают депутаты из города все молчат, а аким говорит, что денег нет и строить дороги не на что, - заявила Надежда. - Одно сейчас нас радует, то что вода постоянно течет. А то раньше года два назад по часам давали с 12 до 3 или на пару часов вечером. Если не успела набрать, значит, ни поесть не приготовишь, не постираешь и вообще ничего не сделаешь. Сейчас, правда, летом тоже бывает выключают, чтобы люди огород не поливали из крана, - сообщила жительница села. Между тем, местный аким Болатбек АХМЕТЖАНОВ уточнил, что речи о капитальном ремонте дороги не было. - У нас на капремонт улиц деньги не выделялись. В 2015 году было финансирование в размере 2,3 млн тенге, разве на них положишь асфальт. Мы засыпали щебнем и выровняли дорогу. Сейчас мы с жителями старой части поселка договорились, что я найду им технику, чтобы выровнять дорогу, они уже собрали деньги на дизельное топливо, однако погодные условия не позволяют, - пояснил Болатбек АХМЕТЖАНОВ.mQyEYHwQwGc