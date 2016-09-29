На самом деле дорогу в поселке Махамбет Зеленовского района ЗКО всего лишь выровняли и засыпали гравийно-щебеночной смесью, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". poselok mahambet (10) По словам жительницы поселка Махамбет Надежды, в 2015 году на собрании местный аким сказал, что выделили деньги на ремонт главной улицы в поселке, однако капитального ремонта никто не проводил. - В нашем поселке всего на одной улице есть асфальт и тот советских времен, на всех остальных просто глина и грязь. В начале лета прошлого года было собрание, где аким сказал, что будет отремонтирована дорога, которая ведет к поликлинике, школе и клубу. Уже в июне началась работа. Мы ожидали, что положат асфальт, а на самом деле они просто скребком сровняли дорогу и засыпали песком и немного щебнем. Неужели нельзя было закатать щебень, чтобы можно было ходить по этой дороге. Подъезды к домам и вовсе засыпали глиной, теперь мы плаваем в жиже. Все машины ездят под окнами у нас, потому как по дороге просто невозможно проехать, - пояснила жительница поселка. - В прошлом году построили больницу, а подойти к ней мы могли только в сухую погоду. Потому что клали трубы и всю глину снизу подняли. Как-то раз пошли с дочкой в больницу, так мне пришлось на руках ее заносить, потому что даже я в резиновых сапогах тонула по колено. Также сельчанка отметила, что некоторые жители поселка делают дороги на своих улицах за свой счет. - У нас есть улицы, где люди сами собирают деньги, выравнивают дорогу и засыпают кто щебнем, кто песком. Вообще все всегда возмущаются по поводу дорог, однако когда приезжают депутаты из города все молчат, а аким говорит, что денег нет и строить дороги не на что, - заявила Надежда. - Одно сейчас нас радует, то что вода постоянно течет. А то раньше года два назад по часам давали с 12 до 3 или на пару часов вечером. Если не успела набрать, значит, ни поесть не приготовишь, не постираешь и вообще ничего не сделаешь. Сейчас, правда, летом тоже бывает выключают, чтобы люди огород не поливали из крана, - сообщила жительница села. Между тем, местный аким Болатбек АХМЕТЖАНОВ уточнил, что речи о капитальном ремонте дороги не было. - У нас на капремонт улиц деньги не выделялись. В 2015 году было финансирование в размере 2,3 млн тенге, разве на них положишь асфальт. Мы засыпали щебнем и выровняли дорогу. Сейчас мы с жителями старой части поселка договорились, что я найду им технику, чтобы выровнять дорогу, они уже собрали деньги на дизельное топливо, однако погодные условия не позволяют, - пояснил Болатбек АХМЕТЖАНОВ. poselok mahambet (4) poselok mahambet (5) poselok mahambet (6) poselok mahambet (7) poselok mahambet (8) poselok mahambet (9) poselok mahambet (11) poselok mahambet (12) poselok mahambet (13) poselok mahambet (14) poselok mahambet (1) poselok mahambet (2) poselok mahambet (3) mQyEYHwQwGc Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА