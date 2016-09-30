Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате Уральска, завтра, 1 октября, в 8.00 в связи с проведением дорожно-строительных работ, планируется закрытие перекрестка улиц Курмангазы и Ихсанова на три дня. Движение транспорта по улице Ихсанова будет осуществляться по проспектам Евразия и Достык, а также улицам Кердери, Мухита, Т.Масина и Сарайшык. Напомним, в прошлом году началась реконструкция автодороги по улице Ихсанова от улицы Чагано-Набережная до улицы Рубежинская протяженностью 2669 метров. Финансирует проект компания КПО б.в. Реконструкцию выполняет компания ТОО СК"АзияТехСтрой".