Фото с сайта Tengrinews.kz Приговором Турксибского районного суда 37-летний сотрудник следственного изолятора ЛА-155/18 ДУИС по городу Алматы Руслан Хакимов приговорен к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным по всем инкриминируемым статьям. Кроме того, у осужденного конфискуют имущество, лишат звания майора. Также Хакимову пожизненно запрещено занимать государственные должности. Приговор вынесла судья Айсара Жилкибаева. Сама Слекишина отметила, что приговором осталась довольна. В начале июня заключенная Наталья Слекишина заявила о групповом изнасиловании в стенах следственного изолятора. Как стало известно, будучи в заключении, Слекишина родила девочку. В итоге экспертиза ДНК показала, что отцом ребенка является надзиратель Руслан Хакимов. Процесс стартовал в начале августа в Турксибском районном суде Алматы. Хакимову были предъявлены обвинения по части 4 пункта 3 статьи 362 ("Превышение власти или должностных полномочий"), части 2 пункта 2 статьи 120 ("Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам"), в том числе части 2 пункта 2 статьи 146 ("Пытки, совершенные неоднократно") Уголовного кодекса РК. Приговор суда в законную силу не вступил.