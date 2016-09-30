В редакцию "МГ" обратилась жительница новостройки в поселке Зачаганск Мейрамгуль ТУЛЕШКАЛИЕВА, которая пожаловалась на отсутствие подъездного пути к их дому. - Мы получили квартиру в 2015 году, тогда нам сразу сказали, что сделают дорогу, но ее до сих пор нет. Мы даже не просим класть асфальт, просто хотя бы щебнем засыпали. Подъезда с трассы к нам нет, и ехать к дому приходится по глине между другими домами, - говорит женщина. До дороги соседнего дома всего метров 200, но преодолеть их невозможно. Взрослые и дети тонут в жидкой глине. - Вчера повезла в школу ребенка, а на дороге машина застряла и все, вытолкать ее очень сложно, потому что колеса прокручиваются и не цепляются за глину. В итоге собралась огромная пробка, и мы опоздали в школу. Здесь постоянно машины буксуют, а оставить их, кроме как во дворе негде, да и детей все возят на машинах, - рассказывает возмущенная женщина. - К нам даже доставка воды не ездит в такую погоду. А скорая - это вообще отдельная история. У нас в доме живет дедушка-сердечник, он в день дважды вызывает скорую, но врач должен обязательно приезжать на "УАЗике", "ГАЗель" здесь застрянет. Если свободных бригад на "УАЗе" нет, то больному приходится очень долго ждать. Также Мейрамгуль ТУЛЕШКАЛИЕВА отметила, что раньше к их дому можно было подъехать с трассы, но из-за бесконечных строек вокруг на дороге образовались большие колеи и лужи, которые легковые автомобили не переедут. - К остальным домам, которые сдали уже после нашего, есть подъезд, а мы как оторванные от цивилизации. Элементарно сходить в магазин за хлебом - это целая проблема, до него сто метров идти, но пешком туда очень тяжело дойти. В грязь засасывает и на сапоги так налипает, что после пару шагов сапоги уже неподъемные - поэтому детей никто не посылает в магазин. Кроме этого, наши дети вообще не выходят на улицу играть из-за того, что машины столько грязи на тротуар натаскали, что уже и здесь невозможно ходить. А наша детская площадка вечно полная воды, подойти к ней нельзя, - пояснила Мейрамгуль ТУЛЕШКАЛИЕВА. - Мы когда в город ездим, то не по себе становится от того, что заходишь в автобус - все в ботинках, чистые, а мы по уши в грязи постоянно. Многие жильцы, выходя из дому, берут сменную обувь: до асфальта идут в резиновых сапогах, а уже там переобуваются.