- Уважаемые жители города Уральск! В рамках проекта «Открытый акимат» состоится прием граждан акимом г.Уральска Шыныбековым А.А и руководителями отделов акимата г.Уральска и коммунальных служб. Прием граждан будет проходить по графику в удаленных микрорайонах города, - сообщили в акимате Уральске. Принимать аким будет по следующему графику: 1. пос. Зачаганск 14 сентября с 09:00 по 14:00 СОШ 10 ул. М.Монкеулы, 71 2. пос. Деркул 15 сентября с 09:00 по 14:00 СК «Орал» ул.Даля, 7/3 3. Желаевский сел. округ 17 сентября с 16:00 по 19:00 Центр внешкольной работы ул. Агрегатная, 15/1 4. пос. Круглоозерный 18 сентября с 16:00 по 19:00 СОШ Круглоозерный ул. Астана, 82 5. г. Уральск 19 сентября с 16:00 по 20:00 Дом культуры молодежи ул. Карбышева, 60 6. г. Уральск 20 сентября с 16:00 по 20:00 Молодежный творческий центр ул. Гагарина, 105/3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.