Сегодня, 10 января, градоначальник посетил АО "Жайыктеплоэнерго" и уральский водоканал. По словам Мурата МУКАЕВА, от горожан стали поступать жалобы по поводу качества воды в квартирах. - Как выяснилось, грязная вода в квартирах идет из-за старых труб в доме или же они просто забиты мусором и ржавчиной. В "Батыс су арнасы" вода проходит несколько этапов очистки и отвечает всем нормам. Поэтому в дальнейшем мы проведем работу с КСК, к которым относятся дома с жалобами, - рассказал аким города. Также начальник очистных сооружений "Батыс су арнасы" Александр СЕМЕНОВ отметил, что за качество воды они отвечают до определенной границы на водопроводе. - Есть установленные границы, где идет разделение между водоканалом и КСК. Так вот то, что в доме идет мутная вода, - это не вина нашего предприятия. КСК должны следить за состоянием инженерных сетей во всем доме и если есть нарекания по поводу качества воды, то необходимо в первую очередь обратиться именно к ним, - заявил Александр СЕМЕНОВ.