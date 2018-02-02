Аким Уральска выполнил обещание, данное жителям на отчетной встрече

Обещание залить каток для детей прозвучало от акима города Уральск Мурата МУКАЕВА на отчетной встрече акима Желаевского сельского округа с населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15 января на отчетной встрече акима Желаевского сельского округа Тимура АШИГАЛИЕВА от местных жителей прозвучала просьба залить каток для детей. Тогда Мурат МУКАЕВ пообещал эту просьбу выполнить в скором времени. Как рассказали в пресс-службе акимата города Уральск, каток был залит спустя пару дней после отчетной встречи. Напомним, жительница Желаевского сельского округа Айман САПАШЕВА рассказала, что