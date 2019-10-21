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Социум

Аким ЗКО назвал основные причины ДТП

Нарушение ПДД, езда в нетрезвом состоянии, скот, оставленный без присмотра, отсутствие системы освещения улиц и пешеходных переходов являются основными причинами ДТП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске прошло очередное заседание с участием руководителей управлений, департамента полиции ЗКО и акимов районов области, на котором глава региона потребовал предпринять ряд действенных мер для предотвращения трагических дорожных аварий. По словам Гали Искалиева, в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в том числе со смертельным исходом. – Мы живем в мирное вре
Арайлым Усербаева
Аким ЗКО назвал основные причины ДТП
Нарушение ПДД, езда в нетрезвом состоянии, скот, оставленный без присмотра, отсутствие системы освещения улиц и пешеходных переходов являются основными причинами ДТП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Уральске прошло очередное заседание с участием руководителей управлений, департамента полиции ЗКО и акимов районов области, на котором глава региона потребовал предпринять ряд действенных мер для предотвращения трагических дорожных аварий. По словам Гали Искалиева, в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в том числе со смертельным исходом. – Мы живем в мирное время и тем не менее у нас выросло число происшествий на дорогах с летальным исходом. Обеспечение безопасности жителей - это наша прямая обязанность, – заявил Гали Искалиев. Зафиксирован рост аварии и дорожно-транспортных происшествий как с участием личного транспорта, так и с участием пешеходов. Среди основных причин - нарушение правил маневрирования, скоростного режима, а также выезд водителей на трассу в нетрезвом состоянии. В основном аварии происходят на трассах Уральск – Актобе и Уральск – Атырау. В трех случаях ДТП со смертельными исходами причиной аварий стало столкновение со скотом. Поручения по обеспечению безопасного выпаса скота было озвучено еще в мае этого года, однако их реализация оставляет желать лучшего. При этом жители сел напрочь отказываются вести подконтрольный выпас животных. Даже в ночное время суток крестьяне не загоняют свой скот, животные бродят сами по себе выходя на проезжую часть. Работа пастухов с окладом свыше 100 тысяч тенге не привлекает жителей районов и поочередный выпас также не устраивает сельчан. Гали Искалиев поручил акимам районов принять немедленные меры по животным, которые находятся без присмотра. На сегодняшний день владельцам скота приходят соответствующие уведомления, но, если эти меры не действенны, необходимо применять штрафные санкции. Кроме того, было поручено в каждом районе открыть штраф стоянки. – Это нужно сделать в первую очередь в Акжайыкском, Казталовском и Сырымском районах. Необходимо разговаривать с населением, разъяснять, что выпас собственного скота должен производится в безопасном режиме поочередно самими хозяевами или специально нанятыми людьми. Если сельчане не будут следить за собственным скотом, будут платить штрафы. Речь идет об угрозе жизни людей, – сказал глава региона. Кроме этого Гали Искалиев поручил заместителю начальника департамента полиции ЗКО Серику Суйнбаеву представить план мероприятий по предотвращению ДТП в регионе. Еще одной причиной дорожных аварий является отсутствие системы освещения улиц и пешеходных переходов. С начала месяца три ДТП произошли в ночное время суток, в которых погибли люди. Вопросы освещения улиц особенно актуальны в областном центре. Акиму города Абату Шыныбекову было поручено лично проконтролировать решение вопроса. Был рассмотрен вопрос замедленной реализации проектов ГЧП касательно передачи в доверительное управление освещения улиц, а также создание комплекса информационного и программного обеспечения фото-, видеофиксации в городе. Программу ГЧП необходимо применять и при устройстве уличного освещения, однако конкурсные процедуры до сих пор не были проведены. В планах также была установка видеонаблюдения в рамках государственно-частного партнерства, но проект значительно отстает от заявленного графика. Аким области поручил управлениям энергетики, коммунального хозяйства и цифровизации завершить оба проекта до 15 декабря. Он подчеркнул, что проекты требуют скорейшего решения в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также отметил персональную ответственность руководителей за их реализацию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
ДТП штраф ГЧП

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