Аким ЗКО назвал основные причины ДТП

Нарушение ПДД, езда в нетрезвом состоянии, скот, оставленный без присмотра, отсутствие системы освещения улиц и пешеходных переходов являются основными причинами ДТП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске прошло очередное заседание с участием руководителей управлений, департамента полиции ЗКО и акимов районов области, на котором глава региона потребовал предпринять ряд действенных мер для предотвращения трагических дорожных аварий. По словам Гали Искалиева, в регионе увеличилось число дорожно-транспортных происшествий в том числе со смертельным исходом. – Мы живем в мирное вре