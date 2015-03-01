Об этом аким заявил чиновникам после селекторного совещания в областном акимате под председательством заместителя премьер-министра РК Бердибека САПАРБАЕВА, где были обсуждены проблемы внедрения дуальной системы образования в РК, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Nogaev В ходе селекторного совещания Бердибек САПАРБАЕВ отметил, чтобы войти в 30 самых развитых стран мира, мы должны осуществлять подготовку конкурентоспособных кадров. Для этого нужно внедрять дуальную систему образования в колледжах страны. На сегодняшний день охваченность этой системой составляет 8%. От Западно-Казахстанской области в селекторном совещании приняли участие предприниматели, руководители колледжей и средних специльных учебных заведений, руководители областных управлений, местные исполнительные органы. Как только селекторная связь была окончена, аким области обратился к участвующим. - Совещание проходило около 2 часов, все это время мы работали, уважаемые коллеги, - обратился Нурлан НОГАЕВ к участникам совещания. – Рассматривался серьезный вопрос, совещание проводил вице-премьер, а вы уткнулись в свои смартфоны. Я понимаю, что в век информационных технологий они нужны, и хорошо, что они у вас есть, но вы сидите на совещании и должны работать, а не в телефонах копаться. Что это такое? Вице-премьер проводит, аким сидит - этика какая-то должна же быть у вас? Зачастую некоторые государственные программы плохо внедряются из-за плохой заинтересованности руководителей к этой программе. Что это за отношение такое? Аким ЗКО сказал собравшимся, что в следующий раз на совещания с телефонами их не впустят. - Избавляйтель от смартфонов во время работы, оставляйте их на проходной. Два часа сидели, работали, а некоторые в телефоне копались, чтобы такого больше не было, – заключил глава региона.