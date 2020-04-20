Иллюстративное фото из архива "МГ" - В последние дни в нашей области резко выросло число людей, у которых обнаружен COVID-19. Из них 92% - это люди, которые въехали к нам из Российской Федерации, в основном из г. Москва. Среди населения есть предложения по закрытию границы, - написал Гали Искалиев. Далее он объяснил, почему нельзя полностью закрыть границы: 1. Практически все они граждане нашей страны, в первую очередь из нашей области. Принять их и предоставить им лечение это наша обязанность. 2. Учитывая такую ситуацию, все граждане прибывшие с Российской Федерации сразу с пограничного пункта пропуска доставляются в карантинный стационар, без въезда в населенные пункты. 3. Есть также четверо водителей транзитного грузового транспорта. На данное время в Казахстан запрещен въезд иностранных граждан, за исключением тех, которые везут грузы в Казахстан или транзитные грузы. Если запретить ввоз грузов, то будет дефицит товаров и рост цен. Все транзитные машины останавливаются в определенных АЗС. Останавливаться в других местах на территории области им запрещено. Машины выводятся из города под сопровождением патрульных полицейских машин. - Самое важное в таких случаях - на ранней стадии начинать лечение. Желаю им всем скорейшего выздоровления. Врачи, сотрудники правоохранительных органов, пограничной службы и другие сотрудники работают круглосуточно. Желаю им выдержать весь карантинный период и прошу наших граждан максимально помочь им и оставаться дома, - заключил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.