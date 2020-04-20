В редакцию "МГ" обратились возмущенные жители сразу нескольких районов Уральска. Они утверждают, что с четверга в их квартирах из крана течет грязная вода, которая не пригодна не только к употреблению, но даже для стирки и уборки. – Вода не просто коричневая, она прям черная. Ни постирать, ни кушать приготовить. Почему водоканал не предупредил людей? Вчера, к примеру, вода сначала шла нормальная, чистая вроде, я поставила стирку. Но потом смотрю, даже в стиральной машине видно, что она черная. Теперь придется перестирывать. Хорошо если отстирается, а если нет? "БСА" готов возместить наши затраты? То, что мы за воду платим, а потом ее просто сливаем, потому что она черная, - говорит возмущенная жительница дома по улице Молдагуловой. На аналогичную проблему пожаловались и жители дома по улице Маншук Маметовой. По их словам, они обращались в ТОО "Батыс су арнасы", в службу "109", но нигде внятного ответа им получить не удалось. – Пятый день из крана идет черная вода. Мы - пенсионеры - из-за карантина не можем никуда выйти, элементарно даже не можем сходить за чистой водой. Обращались в водоканал, они заявили, что такое не может быть. Но на следующий день сказали, что проводят промывку. Зачем во время карантина, когда все сидят дома, делать промывку. Они хотят, чтобы мы всякими болезнями заболели? - возмущается пенсионер Александр Павлович. В пресс-службе ТОО "Батыс сур арнасы" сообщили, что с 17 апреля сотрудники предприятия проводят промывку городских сетей водопровода по улицам Жукова, М.Маметовой, Неусыпова, Н.Сдыкова, проспект Н.Назарбаева (от улицы Алмазова до улицы А.Молдагуловой). – В связи с участившимися случаями обращений от жителей города по вопросу качества воды с 16 апреля производились ремонтные работы без отключения водопроводных сетей. Промывка проводится с 11.00 до достижения нормативного качества воды, - рассказали в пресс-службе предприятия. Кроме этого, в ТОО "Батыс су арнасы" сообщили, что объявление о ремонтных работах были опубликованы в социальных сетях, а также на официальной странице предприятия. MPYStvebN4E tK1xlPjDQWQ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.