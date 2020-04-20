Рабочие утверждают, что боятся заразиться коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
В региональной службе коммуникаций Атырауской облсти сообщили, что 19 апреля в вахтовом поселке «Бирлик» у одного из рабочих был выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим был установлен круг контактных лиц заболевшего из 35 человек. Всех контактных было решено заселить в жилые блоки поселка «Болашак» для прохождения экспресс-тестирования. По всем прошедшим лицам были выявлены отрицательные результаты.
- 19 апреля в 20.00 по местному времени в поселке «Болашак» вахтового городка Тенгиз Жылыойского района Атырауской области собрались 200 рабочих. Из-за неосведомленности о понятии «контактные лица» они выразили недовольство против заселения работников из других вахтовых поселков, которых посчитали заразившихся коронавирусом. В ходе встречи работников с руководством компании и акиматом Жылыойского района пришли к договоренности, о том, что после выявления контактных лиц с рабочим с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в вахтовом поселке «Бірлік», их изолируют в инфекционный и провизорный стационары. Лица с отрицательным результатом тестов 22 апреля 2020 года выйдут на производственную деятельность, - сообщили в РСК.
Утром 20 апреля примерно 500 работников ТОО филиала компании «Консолидейтед Констракшн Инжиниринг & Прокьюрмент С.А.Л.-Офшор», проживающие в вахтовом поселке «Сана» вахтового городка Тенгиз Жылыойского района Атырауской области, не вышли на работу.
Свои действия работники компании мотивировали тем, что ранее в вахтовом поселке «Бірлік» был выявлен 1 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», и соответственно есть угроза заражения в ходе производственной деятельности.
- В настоящее время руководством компании и акиматом Жылыойского района проведены разъяснительные работы, стороны пришли к договоренности о том, что у всех рабочих возьмут экспресс-тесты. Результат будет объявлен 22 апреля, если он будет отрицательным, то рабочие выходят на работу. При этом, как сообщили в компании, за два рабочих дня заработная плата будет сохранена. При положительных результатах будут предприняты дополнительные меры по госпитализации зараженных в стационары, - пояснили в РСК.
По поручению акима Атырауской области создана специальная рабочая группа под председательством первого заместителя акима области Серика Шапкенова, который в настоящее время выехал на месторождение Тенгиз, он будет заниматься вопросами вывозом сотрудников Тенгиза до места проживания.
Стоит отметить, что местные власти Актюбинской области составляют список вахтовиков с Тенгиза, которые не были дома полтора месяца. Они планируют привезти их домой на поезде.
