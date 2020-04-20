Не все вернувшиеся из России жители ЗКО выезжали на работу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Три случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев сообщил, что из последних 16 зараженных коронавирусом не все работали на одном предприятии. - Все граждане, которые прибывают на территорию нашей области из Российской Федерации, выезжали по разным причинам. Есть те, кто работают на одном предприятии, есть те, кто выезжал по личным причинам. К примеру, из последних 16 зараженных шестеро работали в Москве на одном предприятии, шестеро - в частной фирме в Саратове, двое месяц назад выехали к родственникам. Причины разные, - рассказал Нурлыбек Мустаев. Также он затронул вопрос, по какой причине приехавших из-за границы, в частности из России, ранее отправляли на домашний карантин. - Ранее, до 9 апреля, согласно постановлению главного санврача республики, все прибывшие граждане после прохождения термометрии, если у них не было "клиники", отправлялись на домашний карантин. С 9 апреля вступило в силу новое постановление главного санврача, где было сказано, что все лица, прибывающие на территорию Казахстана, за исключением тех, кто занимается грузоперевозками, должны пройти исследование на коронавирус, только после этого отправляются на домашний карантин. То есть с 9 апреля все пересекшие границу помещаются на карантин, - пояснил Нурлыбек Мустаев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 20 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1757, вылечились 413 человек, умерли - 19. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.