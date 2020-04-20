На прошлой неделе стало известно, что парк культуры и отдыха планируют передать в доверительное управление на 10 лет. Власти обещают, что в парк будут вложены инвестиции и он заработает по-новому. Редакция "МГ" решила узнать мнение жителей по этому поводу и подготовила опрос. Большинство уральцев проголосовали против передачи парка в частные руки 48% респондентов проголосовали против передачи парка в частные руки, считая, что тогда цены на прогулку и аттракционы очевидно будут повышены. 31% также не согласны с такими изменениями, так как опасаются, что парк повторит судьбу ТОО "Батыс Су Арнасы". 12% ответили, что бизнесмены работают лучше, чем государство. Остальные респонденты считают, что от того, что парк передадут в доверительное управление, ничего не изменится. Напомним, пару дней назад, глава региона Гали Искалиев в социальной сети на своей странице в Facebook отметил, что в Уральске отменили тендер по передаче парка в доверительное управление. К слову, торги по передаче парка в доверительное управление без права выкупа были назначены на 24 апреля 2020 года. В акимате города Уральск заявили, что основным источником содержания парка было колесо обозрения.  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  