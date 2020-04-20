Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, вызов на пульт пожарных поступил в 13.24. - В поселке Коминтерн горит сухая трава. На месте работают пожарные подразделения, 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Пока ликвидировать пожар не удалось, - отметил Ерлан Турегелдиев. К слову, с начала года на территории области произошло 89 природных загораний на общей площади 909 гектаров. Позже стало известно, что в 17.32 пожар был ликвидирован. Площадь возгораний составила 10 га.

WsV5vKXiikw

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.