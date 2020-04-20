Информация стала распространяться 29 марта, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уголовное дело завели на жителя ЗКО за распространение ложной информации о коронавирусе Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 марта полицейские ЗКО начали досудебное расследование по факту разглашения личных данных жительницы Уральска, у которой подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. – В социальных сетях, а также посредством рассылки мессенджера WhatsApp была распространена информация, где были указаны персональные данные пациентки, в том числе адрес проживания. В тот же день было начато досудебное расследование по части 5 статьи 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите", за которое предусмотрено наказание лишение свободы на срок до 7 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, досудебное расследование ведет управление полиции Уральска, – сообщили тогда в пресс-службе департамента полиции ЗКО. Стоит отметить, несмотря на то, что оперативно-розыскные мероприятия начали проводить три недели назад, полицейским до сих пор не удалось найти распространителей данных. - Расследование продолжается, - ответили в пресс-службе ДП ЗКО, добавив, что на 20 апреля преступление не раскрыто. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Тогда же в мессенджерах и соцсетях стала распространяться информация с персональными данными зараженной КВИ. Как в массы попала информация, доступная узкому кругу людей, до сих пор неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.