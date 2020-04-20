По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой, температура воздуха днем +20 градусов, ночью +8. Погода без осадков ожидается в Атырау, днем 22 градуса тепла, ночью 14 градусов тепла. +22 градуса ожидается днем в Актау, ночью столбики термометров покажут +12 градусов. Дождь и 25 градусов тепла ожидаются днем в Актобе. Ночью похолодает до +9 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.