Таким образом число зараженных КВИ в области достигло 64.  Работу пункта пропуска «Сырым» проверил аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба,  вечером 20 апреля в ЗКО зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Гражданин, у которого обнаружена инфекция, это житель г.Шымкент, 40 лет, работающий по вахтовому методу в Российской Федерации.  Больной был выявлен на автопереходе с Самарской областью через пост «Сырым». Была проведена бесконтактная термометрия, жалоб и повышение температуры не было. Согласно алгоритму, на пост была вызвана скорая помощь эпидемиологами СКП, мужчина госпитализирован в карантинный стационар. По результатам диагностического исследования ПЦР у пациента был уточнен диагноз COVID-19. Больной перегоспитализирован в областную инфекционную больницу. В настоящее время состояние больного удовлетворительное. Проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. По состоянию на 20.04.2020 года в области выявлено 64 человек с инфекцией COVID-19. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.