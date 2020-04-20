Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, в 20.42 поступило сообщение о том, что на крыше 9-этажного общежития на улице Чагано-Набережная девушка. Она грозилась совершить суицид. -В 21.24 силами оперативно-спасательного отряда девушку 2005 года рождения удалось спасти. Предварительно она пыталась совершить суицид после ссоры с родителями, - рассказали в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.