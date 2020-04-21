Иллюстративное фото из архива "МГ" Вылечившимися оказались две сотрудницы Областной больницы 1973 и 1986 годов рождения. Их выписали 20 апреля, во второй половине дня.​ По информации управления здавоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционном стационаре пребывают 57 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция. В провизорных стационарах в Атырау и в семи районах области пребывают 16 человек. В карантинном стационаре - 439 человек. На домашнем карантине находятся 2106 местных жителей. Двое пациентов инфекционного стационара находятся в тяжёлом состоянии, это беременная женщина и мужчина.​ Также известно, что 82-летний пожилой человек, госпитализированный ранее, пошел на поправку. Он переведён из реанимационного отделения в стационар, состояние мужчины стабильное. Неделю назад пожилой человек был отключён от аппарата ИВЛ. Таким образом, число вылечившихся от Covid-19 в регионе достигло 23 человек.