Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, в Актобе с 6 апреля был введен карантин, а с 18 апреля карантинные меры были ужесточены. - Безответственность отдельных граждан вызвала заражение их близких и окружающих, а теперь создает угрозу для каждого жителя города. Поэтому в целях недопущения дальнейшего распространения инфекции режим карантина был усилен, приняты более строгие ограничительные меры. В частности посещение ближайших магазинов и супермаркетов разрешается только одному члену семьи 1 раз в 3 дня, - рассказали в полиции. Отметим, что в городе запрещено движение личного автотранспорта, за исключением лиц, имеющих справки с указанием места и графика работы. Между тем во многих дворах и улицах гуляют дети и подростки. - К примеру, вчера были задержаны 10 молодых человек, которые собрались в Актобе на спортплощадке. Такие факты будут жестко пресечены. Несовершеннолетние не должны находиться на улицах и тем более без сопровождения родителей. Указанные меры будут усиливаться, мы завершаем предупреждения, нарушителей мы будем привлекать к ответственности, - сказал первый заместитель начальника ДП области Канат Алиев. Полицейскими совместно с волонтерами было выявлено более 620 фактов нарушения режима ЧП в области, из них арестовано более 150 человек, оштрафовано - 200, а остальные предупреждены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.