Сегодня, 30 января, в областном акимате прошло заседание Совета по связям с религиозными объединениями области, где приняли участие акимы районов, начальники управлений и имамы районов и области. Об итогах работы в данной сфере отчитались акимы двух районов и о ситуации в области в целом. Так, Талгат НЫГМЕТОВ рассказал, что в настоящее время религиозная ситуация на территории области в целом стабильная. В ЗКО зарегистрированы и функционируют 71 религиозное объединение, представляющее 9 конфессий. А именно по исламскому направлению — 43 мечети, в православном направлении — 17, протестантском — 9, буддизм — 1 и католицизм — 1. — В течение года центром по изучению проблем религий ЗКО было приобретено более 130 тысяч различных книг и брошюр, 6 тысяч различных аудио- и видеоматериалов на сумму 52 миллиона тенге, — рассказал Талгат НЫГМЕТОВ. Как стало известно из доклада начальника управления, в 5 районах нашей области нет приспособленных мест для распространения религиозной литературы. О ситуации в районе рассказал глава Жанибекского района Мурат МУКАЕВ. По его словам, в районе насчитывается 5 мечетей, по данным департамента КНБ по ЗКО, в 2013 году в их районе было 45 человек — приверженцев нетрадиционого ислама. В прошлом году эта цифра сократилась до 35 человек. Что случилось с 10 сельчанами, аким не уточнил. Далее Мурат МУКАЕВ поведал, что у них при мечети открылось приспособленное помещение для распространения религиозной литературы. Аким ЗКО поинтересовался у НЫГМЕТОВА, в каких именно районах нет приспособленных помещений для распространения литературы. Этот вопрос поставил начальника управления в тупик. — Вы сказали, что приспособленные помещения есть в 7 районах области, а в каких их нет. Кто может ответить? — спросил у НЫГМЕТОВА аким области. На это начальник управления спросил у своего подчиненного — начальника отдела управления по делам религий Адиля НУРМУХАНОВА. Правда, и он не смог ответить на вопрос. Они вместе принялись вспоминать районы и неуверенно перечислять их — Зеленовский, Букейординский, Бурлинский, Жанибекский, а вот пятый вспомнить не могли. — Вы только перед началом Совета начинаете смотреть, в каких районах есть, а в каких нету? — спросил Нурлан НОГАЕВ, обращаясь к Талгату НЫГМЕТОВУ. — Сами не знаете, начальник отдела не знает. Кто тогда скажет? Посмотрите свои данные! Это же ваша ежедневная работа. Вы сказали, что есть в 7 районах, а в каких пяти районах нет? В итоге один из имамов района подсказал, что помещений нет также в Сырымском районе. — Народом выяснили, в каком же районе нет. Вы чем занимаетесь? — спросил глава регина у начальника управления. — Недостаточно того, что у вас есть человек, который занимается этим вопросом. У вас нет других задач. Мы у вас не спрашиваем про снег в городе или про озимые и пашню, а говорим про религиозную ситуацию, ваше управление так называется. Это работа, которая должна ежедневно стоять перед вами. Вот, говорят, что в Жанибекском районе есть такое помещение. На это НЫГМЕТОВ ответил, что это здание не приспособлено, на что аким района заявил, что помещение вполне даже приспособленное. — Вы должны понять, что ваша задача — не прийти сюда, чтобы зачитать доклад, а потом уйти. Не нужно делать свою работу от случая к случаю. Ваша задача — заниматься своей непосредственной работой день и ночь. с утра до вечера, 7 дней в неделю, 12 месяцев и 365 дней в году. А не начать готовиться и собирать информацию перед заседанием в акимате! — сказал аким.