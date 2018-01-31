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Социум

Аким ЗКО пообещал, что школа в Сарытау будет достроена

Строительство школы началось в 2016 году и должны были ее достроить в конце прошлого года. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, школа в микрорайоне Сарытау в Уральске строится по государственной программе "Нурлы жол". Деньги на строительство были выделены из республиканского бюджета. - Все деньги, выделенные из республиканского бюджета освоены, осталось дофинансировать из местного бюджета. Я не могу сказать, влияет или нет этот факт (директор ТОО "СВ+" Сабит Утебалиев находится под следствием по делу экс-министра Бишимбаева - прим.автора). Конечно, все зависит от перв
Дана Рахметова
Аким ЗКО пообещал, что школа в Сарытау будет достроена
Строительство школы началось в 2016 году и должны были ее достроить в конце прошлого года.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, школа в микрорайоне Сарытау в Уральске строится по государственной программе "Нурлы жол". Деньги на строительство были выделены из республиканского бюджета. - Все деньги, выделенные из республиканского бюджета освоены, осталось дофинансировать из местного бюджета. Я не могу сказать, влияет или нет этот факт (директор ТОО "СВ+" Сабит Утебалиев находится под следствием по делу экс-министра Бишимбаева - прим.автора). Конечно, все зависит от первого руководителя. Может быть, он отвлекается, поскольку суд проходит в Астане. Но мы не дадим сорвать строительство. Он обязан достроить. Иначе мы будем вынуждены подать в суд, и у предприятия начнутся сложности. Конечно, не хотелось бы этого допустить, потому что там работают наши граждане, - пояснил Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, строительство школы в микрорайоне Сарытау в поселке Зачаганск началось в октябре 2016 года. Ее открытие должно было пройти еще в конце 2017 года, однако подрядчик не успел закончить все работы и ввод здания в эксплуатацию отложили еще на полгода до второго квартала 2018 года.
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