Аким ЗКО пообещал, что школа в Сарытау будет достроена

Строительство школы началось в 2016 году и должны были ее достроить в конце прошлого года. Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, школа в микрорайоне Сарытау в Уральске строится по государственной программе "Нурлы жол". Деньги на строительство были выделены из республиканского бюджета. - Все деньги, выделенные из республиканского бюджета освоены, осталось дофинансировать из местного бюджета. Я не могу сказать, влияет или нет этот факт (директор ТОО "СВ+" Сабит Утебалиев находится под следствием по делу экс-министра Бишимбаева - прим.автора). Конечно, все зависит от перв